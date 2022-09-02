Бывшая жена Майкла Джексона намекнула на частичную вину в смерти певца

Бывшая жена Майкла Джексона Дебби Роу намекнула на частичную вину в смерти певца

Бывшая жена поп-звезды Майкла Джексона Дебби Роу призналась, что чувствует частичную вину в смерти артиста. Об этом пишет The Sun.

Роу появилась в документальном фильме о Джексоне, где рассказала, что должна была помочь своему возлюбленному, когда он подсел на обезболивающие. По словам экс-супруги певца, она должна была сделать что-то [чтобы спасти Джексона], но не сделала этого.

«Есть люди, которые умирают от зависимостей. Я в каком-то смысле причастна к этому [к таким смертям]», — намекнула Роу на свою ответственность за гибель исполнителя.

Роу познакомилась с Джексоном в середине 1980-х, когда она работала ассистенткой у дерматолога поп-исполнителя. В 1996 году пара поженилась. В браке с Роу у музыканта родились двое детей — сын Принс и дочь Пэрис. Через три года Дебби и Майкл разошлись. 25 июня 2009 года Джексон умер в результате остановки сердца, вызванной передозировкой лекарственных препаратов.