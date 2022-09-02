Популярная порноактриса рассказала о попытке убить ее

Порноактриса Кармен Карма рассказала, что бывший возлюбленный попытался задушить ее

Популярная американская порноактриса Кармен Карма (Karmen Karma) заявила, что несколько лет назад бывший возлюбленный попытался убить ее. Своей историей она поделилась в интервью для YouTube-канала Lena The Plug.

Звезда фильмов для взрослых рассказала, что в прошлом встречалась с личным водителем, который возил ее на съемки. Она назвала отношения с ним ужасными. По словам Кармы, она и ее экс-возлюбленный постоянно принимали наркотики. «Однажды утром он попытался задушить меня. Он в буквальном смысле схватил меня за горло и начал душить», — вспомнила она.

Как уточнила Карма, она смогла отбиться от нападавшего, после чего выбежала из квартиры и стала звать на помощь. Соседка услышала ее крики и пустила к себе в квартиру, а затем вызвала полицию.

Когда актриса сообщила о случившемся в агентство, которое предоставило ей водителя, ей ответили, что она сама виновата в произошедшем, потому что стала строить отношения с абьюзером.

Ранее другая порноактриса Вайолет Майерс (Violet Myers) рассказала, как работа в секс-индустрии влияет на ее отношения с бойфрендом. По словам знаменитости, возлюбленный не возражает против ее съемок в порно с другими мужчинами.