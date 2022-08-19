Популярная порноактриса рассказала об отношении бойфренда к ее работе

Порноактриса Вайолет Майерс заявила, что бойфренд не возражает против ее работы

Порноактриса Вайолет Майерс (Violet Myers) поделилась впечатлениями о том, как работа в секс-индустрии влияет на ее общение с бойфрендом. Об отношении партнера к ее съемкам в порно Майерс рассказала в видео, опубликованном на YouTube-канале Lena The Plug.

По словам популярной порноактрисы, они с бойфрендом встречаются больше года и живут вместе. «Он мой лучший друг. Очень здорово быть в отношениях со своим лучшим другом», — призналась Майерс. Она добавила, что партнер дает ей ощущение стабильности и помогает, когда ей бывает одиноко.

Звезда фильмов для взрослых заявила, что ее возлюбленный не возражает против съемок в порно с другими мужчинами. «Я бы не смогла быть с кем-то, кто бы пытался меня контролировать», — подчеркнула девушка. В то же время порноактриса добавила, что отказалась от некоторых жанров порно после того, как начала встречаться с бойфрендом. Она назвала это проявлением уважения.

В интервью Майерс также рассказала о неприятном случае, который произошел с ней после начала карьеры в секс-индустрии. По словам порноактрисы, однажды ее очень напугал поклонник, который подошел к ней на заправке и предложил сотрудничество. Майерс отметила, что после этого случая старается не появляться в подобных местах одна.