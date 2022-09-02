Россиянин решил обмануть финских пограничников и попался на подделке штампов

Пограничники Финляндии задержали россиянина за подделку штампов в загранпаспорте

Финские пограничники задержали россиянина, который попался на подделке штампов в загранпаспорте. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 28 августа. При выезде из ЕС в Россию мужчина предъявил документ с многократной французской визой, однако штампы вызвали подозрение у сотрудников пограничной службы.

Паспорт россиянина решили отправить на экспертизу, в ходе которой вскрылся обман. Как выяснилось, 12 штампов были фальшивыми. За последние полгода мужчина находился в Шенгенской зоне в течение 159 дней при разрешенном лимите в 90 суток.

В результате окружной суд региона Кюменлааксо предъявил мужчине обвинение в подделке документов и нарушении прав иностранцев. Путешественника депортировали в Россию. На него также наложили запрет на посещение ЕС сроком четыре года.

Ранее в сентябре российские туристы, пересекающие сухопутную границу с Финляндией, рассказали о ситуации с изъятием евро на таможне в Финляндии. По их словам, пограничники не изымают у путешественников иностранную валюту.