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Появилось видео нападения мужчины с пистолетом на вице-президента Аргентины

«Ъ» опубликовал видео нападения мужчины с пистолетом на вице-президента Аргентины Киршнер

В Telegram-канале газеты «Коммерсантъ» появилось видео нападения мужчины с пистолетом на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер возле ее дома в Буэнос-Айресе.

На опубликованных кадрах видно, как окруженная толпой Киршнер пытается пройти, когда внезапно перед ее лицом появляется рука с пистолетом, которая быстро исчезает, а вице-президент

Инцидент произошел вечером в четверг, 1 сентября. Нападавшим оказался 35-летний гражданин Бразилии, который уже был арестован в марте за ношение оружия. Мужчина задержан.

Марина Совина
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