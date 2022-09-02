Появилось видео нападения мужчины с пистолетом на вице-президента Аргентины

«Ъ» опубликовал видео нападения мужчины с пистолетом на вице-президента Аргентины Киршнер

В Telegram-канале газеты «Коммерсантъ» появилось видео нападения мужчины с пистолетом на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер возле ее дома в Буэнос-Айресе.

На опубликованных кадрах видно, как окруженная толпой Киршнер пытается пройти, когда внезапно перед ее лицом появляется рука с пистолетом, которая быстро исчезает, а вице-президент

Инцидент произошел вечером в четверг, 1 сентября. Нападавшим оказался 35-летний гражданин Бразилии, который уже был арестован в марте за ношение оружия. Мужчина задержан.