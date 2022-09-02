Бывшего главу администрации российского региона осудят за хищение миллионов

Экс-глава администрации Коми Порядин пойдет под суд по делу о хищении 85 миллионов рублей

Бывший руководитель администрации главы Республики Коми пойдет под суд по делу о хищении 85 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 2 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Светлана Коровченко.

По данным ведомства, экс-руководитель администрации главы российского региона и его соучастники с 2018 по 2020 год похищали деньги у благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания «Патриот». Затем они легализовали средства, заключая фиктивные договоры с бизнесменами.

25 октября 2021 года сообщалось об аресте экс-руководителя администрации главы Коми Михаил Порядина.

Порядин работал в Коми с 2015 года, туда его пригласил экс-глава республики Сергей Гапликов, с которым они вместе работали в госкорпорации «Олимпстрой». Порядин занимал должности исполняющего обязанности руководителя Комитета информатизации и связи республики, министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Коми. С октября 2016 года он был руководителем администрации главы республики, с мая 2019 года — первым зампредом правительства республики — главой администрации региона.

Порядин подал в отставку в апреле 2020 года, сразу после заявления Гапликова об отставке с поста главы Республики Коми.