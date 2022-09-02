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В Британии спрогнозировали результат контрнаступления Украины

Обозреватель Evening Standard Фокс: Украина не оправится от неудачного контрнаступления

Фото: Reuters

Обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс в своей статье спрогнозировал результат контрнаступления Украины. По его мнению, Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон.

Фокс считает, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) носят скорее символический, нежели стратегический характер. «Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», — пишет журналист.

Автор материала предположил, что президент Украины Владимир Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ. При этом, как указывает Фокс, военные советники украинского лидера выступали против контрнаступления из-за неподготовленности армии.

Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманул Запад, начав наступление только для того, чтобы показать свои «успехи» и пропиариться в западных СМИ.

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Марина Совина
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