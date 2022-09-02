Американский разведчик раскрыл обман Зеленского

Разведчик США Риттер: Зеленский начал наступление, чтобы создать имидж сильной Украины

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманул Запад, начав наступление только для того, чтобы показать свои «успехи». Своим мнением он поделился в эфире Judging Freedom.

Разведчик также подтвердил, что украинский лидер и его военачальники, принимающее важнейшие решения, решили просто пропиариться в западных СМИ.

«Да, я в этом уверен. Эта попытка организовать наступление — стопроцентный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла. <...> Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад», — добавил Риттер.

По словам офицера, тысячи отступивших и раненых военных сигнализируют о противоположной ситуации.

Ранее сенатор Совфеда Андрей Климов посчитал пиар-ходом заявление Украины о готовящемся контрнаступлении на юге страны. Он подчеркнул, что о контрнаступлениях никогда не сообщают заранее, ведь самое главное здесь — это эффект неожиданности. «По крайней мере, так было все предшествующие тысячелетия военного искусства. Что касается желания Зеленского освободить все и вся от непонятно кого, то об этом он говорит уже давно», — сказал он.