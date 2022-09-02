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Американский разведчик раскрыл обман Зеленского

Разведчик США Риттер: Зеленский начал наступление, чтобы создать имидж сильной Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманул Запад, начав наступление только для того, чтобы показать свои «успехи». Своим мнением он поделился в эфире Judging Freedom.

Разведчик также подтвердил, что украинский лидер и его военачальники, принимающее важнейшие решения, решили просто пропиариться в западных СМИ.

«Да, я в этом уверен. Эта попытка организовать наступление — стопроцентный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла. <...> Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад», — добавил Риттер.

По словам офицера, тысячи отступивших и раненых военных сигнализируют о противоположной ситуации.

Ранее сенатор Совфеда Андрей Климов посчитал пиар-ходом заявление Украины о готовящемся контрнаступлении на юге страны. Он подчеркнул, что о контрнаступлениях никогда не сообщают заранее, ведь самое главное здесь — это эффект неожиданности. «По крайней мере, так было все предшествующие тысячелетия военного искусства. Что касается желания Зеленского освободить все и вся от непонятно кого, то об этом он говорит уже давно», — сказал он.

Марина Совина
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