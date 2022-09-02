Пожилая женщина потеряла лотерейный билет и чуть не лишилась 30 миллионов рублей

Irish Mirror: пенсионерка выиграла в лотерею 500 тысяч евро и чуть не потеряла билет

Пожилая жительница ирландской деревни Уларт, графство Уэксфорд, сорвала джекпот в лотерею, но чуть не лишилась выигрыша, потому что потеряла билет. Об этом сообщает Irish Mirror.

Нуала Кроук зашла в магазин, чтобы купить молока, хлеба и печенья. На сдачу с покупок женщина решила приобрести лотерейный билет. После объявления результатов розыгрыша, который состоялся в этот же день, пенсионерка не подумала о том, что она могла выиграть, так как забыла, что купила билет именно в том магазине, где был продан выигрышный.

Однако подруга по имени Бриджет порекомендовала ей проверить билет, потому что интуиция подсказывала ей, что приятельница все-таки выиграла. Женщина решила последовать совету, но найти билет не смогла. Только через пару дней она обнаружила его у себя в кошельке. Кроук пригласила домой друзей и позвонила в штаб-квартиру лотереи, где ей сообщили, что она действительно стала обладательницей 500 тысяч евро (30,1 миллиона рублей).

Ирландка привела всю свою семью и друзей в штаб-квартиру лотереи, чтобы отметить крупный выигрыш и забрать причитающийся ей приз. У женщины десять детей, двадцать внуков и пять правнуков. «Очень хочу скорее побаловать их», — отметила она.

Ранее сообщалось, что мужчина из штата Мэриленд, США, использовал номер дома для участия в лотерее и выиграл состояние. Мужчина решить разделить победу со своим другом и отдал ему 50 тысяч долларов (три миллиона рублей).