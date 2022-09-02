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Представлявшиеся магами мошенники обманули россиян на миллионы рублей

Маги-мошенники обманули россиян на миллионы, обещая снятие порчи и привлечение денег

Фото: Rhii Photography / Unsplash

В Москве полицейские задержали пятерых жителей Краснодара, обманувших россиян на миллионы рублей. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, группировка с помощью созданных в сети аккаунтов выдавала себя за магов и гадалок. Среди предлагаемых услуг: предсказания, снятие порчи, сглаза, любовный приворот и привлечение денег. Все обряды проводились дистанционно. У жертвы требовали первоначальный взнос в 1000 рублей, после чего на клиента давили психологически, объясняя, что без помощи чародеев ему не справиться.

«Учитывая положительные отзывы, которые участники группы с различных аккаунтов публиковали на своих страницах, люди соглашались оплатить магические услуги. Так, одна из потерпевших в надежде на выздоровление своего знакомого перевела более 4,5 миллиона рублей, часть из которых была взята в кредит», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Тем, кто не верил мошенникам и требовал вернуть средства, перезванивали и угрожали проблемами. Установлено девять потерпевших, которые в общей сложности перечислили мошенникам 23 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемые отправлены в СИЗО.

1 сентября сообщалось, что пенсионерка из Абакана разоблачила мошенников, а они от ее имени сообщили о лжеминировании.

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Азамат Асланов
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