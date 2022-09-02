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СКР возбудил дело после гибели 13 сотрудников МЧС ДНР под обстрелами ВСУ

СКР возбудил дело после гибели 13 сотрудников МЧС ДНР под украинскими обстрелами

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после гибели сотрудников МЧС Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 2 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

1 сентября военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в селе Рубцы. При обстреле погибли 13 сотрудников МЧС, еще девять пострадали. Они выполняли поисковые и спасательные работы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ.

По этой же статье следователи возбудили дела в отношении Александра Зиневича, Николая Переступняка, Алексея Майстренко, а также Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и других военнослужащих ВСУ за артиллерийские атаки на населенные пункты ДНР в период с 26 по 31 августа. В результате обстрелов семь мирных граждан погибли, а 24 — получили ранения. Кроме того, были повреждены 34 дома и объекта гражданской инфраструктуры, в том числе школа.

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Екатерина Власова
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