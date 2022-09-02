Женщина убила своих детей и две недели хранила их тела дома

The Mirror: мать из Бразилии задушила своих детей и хранила их тела в кровати две недели

31-летняя Элиара Паз Нардес из штата Парана, Бразилия, убила своих двоих детей и две недели хранила их тела в доме. Об этом сообщает The Mirror.

Полиции стало известно об убийстве после того, как Нардес связалась с адвокатом и сама призналась в содеянном. Дети женщины, девятилетняя Алиса и трехлетний Жоаким, были найдены мертвыми в ее кровати. Отмечается, что мать накрыла их тела одеялом, чтобы скрыть запах разложения.

Нардес утверждает, что убила детей в тот же день, когда призналась в преступлении, однако как показала экспертиза, Алиса и Жоаким были мертвы уже две недели в момент их обнаружения. Женщина сказала, что задушила сына подушкой, а дочь шарфом.

«Она заявила, что очень устала, была одинока, и не могла позволить себе воспитывать детей, не только финансово, но и эмоционально. В результате, по ее словам, она намеревалась покончить с собой, но поскольку у детей больше никого не было, она сначала убила их», — передают сотрудники правоохранительных органов.

Сообщается, что до совершения преступления Нардес работала и вела нормальный образ жизни. Женщине выдвинут ряд обвинений, включая убийство, укрывательство преступления и процессуальное мошенничество.

Ранее сообщалось, что жительница США убила мужа из-за детей и заявила, что не испытывает раскаяния. Мужчина получил ранения в грудь и затылок и был доставлен в больницу, где позже скончался.

