57-летняя модель показала тело в купальнике на новом фото без ретуши

Модель Паулина Поризкова показала тело в бикини на новом фото без ретуши

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала тело в купальнике на новом фото без ретуши. Соотвествующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя манекенщица поделилась фото, на котором она позирует в бикини с пестрым принтом, повернувшись к камере спиной. На кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

«(...) Без фильтра, без ретуши, без чепухи», — подписала публикацию Поризкова, которая набрала более 29 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости и отблагодарили ее за честность в комментариях под постом. «Естественно красиво и великолепно!», «Твоя красота вечна и ты не стареешь», «Потрясающая Паулина», «Нестареющая красота», «Паулина, вы вдохновение для всех!» — высказывались они.

В августе Паулина Поризкова показала лицо без фотошопа и пожаловалась на старение. На размещенном снимке модель запечатлена крупным планом с минимальным количеством макияжа и без ретуши. В описании манекенщица призналась, что регулярно получает комплименты по поводу внешности, однако не чувствует себя молодой в своем возрасте.