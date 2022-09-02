Генетик рассказал об особенности нового пика заболеваемости COVID-19

Генетик Волчков рассказал, что новый пик заболеваемости COVID-19 отличается от предыдущих

Новый пик заболеваемости COVID-19 отличается от предыдущих тем, что пройдет гораздо легче для населения Земли. Об этом в интервью «Известиям» сообщил генетик, завлабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По словам Волчкова, дело не в том, что вирус стал менее опасным, а в том, что иммунитет человека адаптировался к нему и не пускает дальше верхних дыхательных путей.

«Большинство людей сейчас болеют бессимптомно или в легкой форме: наш иммунитет блокирует вирус SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях и не дает ему распространиться ниже», — объяснил особенность нового пика заболеваемости ученый.

Однако специалист отметил, что, если человек никогда не болел COVID-19 или не был вакцинирован от заболевания, течение болезни может быть тяжелым. «[Штамм омикрон] приобрел возможность инфицировать почти любые клетки, до которых может дотянуться», — подытожил он.

2 сентября сообщалось, что в России за последние сутки выявили 50 952 случая заражения коронавирусом — более 50 тысяч случаев COVID-19 в стране зафиксировали впервые с 11 марта. Днем ранее число заражений составило 49 761.