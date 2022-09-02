Раскрыт способ определить слабоумие по пищевым привычкам

Невролог Козлова: резкое изменение пищевых привычек может быть признаком начала деменции

Характерными признаками деменции считаются забывчивость, трудности с концентрацией, ухудшение памяти, дезориентация во времени и пространстве, однако болезнь также может сопровождаться изменением пищевого поведения, сообщила врач-невролог Екатерина Козлова. В беседе с изданием «Доктор Питер» она раскрыла способ определить начало развития недуга по резкому изменению пищевых привычек.

По словам медика, стоит насторожиться, если один из членов семьи, раньше любивший готовить сложные блюда, внезапно перешел на максимально легкие варианты типа отварных макарон или гречки даже без добавления приправ. «Ему сложно вспомнить, как он готовил раньше, поэтому действия становятся такими простыми», — объяснила она. По этой же причине на столе начинают чаще появляться готовые блюда из супермаркета.

Также из-за начала старческого слабоумия у больного могут начаться проблемы с аппетитом, продолжила Козлова. Человек либо полностью теряет интерес к пище, либо, наоборот, начинает есть чаще и больше обычного из-за того, что забывает, что уже раньше ел. Повышение аппетита бывает таким сильным, что может начаться компульсивное переедание, добавила невролог.

В заключение Козлова рассказала, что при некоторых видах деменции происходит фиксация на определенных продуктах, и пациент начинает питаться только картошкой или шоколадом, у него может появиться тяга к различным соусам и сладкому.

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