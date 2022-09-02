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Росгвардия перехватила подозреваемого в пособничестве ВСУ

Росгвардия задержала подозреваемого в передаче информации ВСУ в Запорожской области

Росгвардия задержала в Запорожской области корректировщика, который, предположительно, передавал данные о количестве и передвижении российских военных Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

«По словам задержанного, он изыскивал возможность заполучить вооружение для применения против военнослужащих ВС РФ», — рассказали о перехвате в ведомстве.

Подозреваемый осуществлял корректировку с крыши своего дома при помощи монокуляра. Полученную информацию о количестве вооружения и войск России он передавал ВСУ через закрытый чат в мессенджере. В доме мужчины сотрудники Росгвардии нашли тротиловую шашку, боеприпасы и патроны.

Ранее росгвардейцы задержали корректировщика ВСУ в Харьковской области и обнаружили шесть схронов с оружием. Мужчина передавал информацию о расположении военных России, а также корректировал огонь артиллерии украинских войск. Выяснилось, что он офицер запаса армии Украины.

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Кристина Есикова
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