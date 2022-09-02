13-летняя россиянка забеременела после изнасилования отчимом

В Саратове 13-летняя девочка забеременела после изнасилования 35-летним отчимом

В Саратове 13-летняя девочка забеременела после изнасилования 35-летним отчимом, рассказал источник в правоохранительных органах агентству «СарИнформ».

По версии следователей, житель Саратова несколько раз силой склонял падчерицу к интиму. Все происходило в квартире на улице Строителей с весны этого года. Сейчас мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Омской области надругался над девятилетней девочкой и выбил ей все зубы. Позже злоумышленника удалось задержать, им оказался 46-летний местный житель. Он рассказал следователям на допросе, что заманил школьницу конфетами.