Россиянин надругался над девятилетней девочкой и выбил ей все зубы

Житель Омской области надругался над девятилетней девочкой и выбил ей все зубы

В поселке Новоомский Омской области мужчина надругался над девятилетней школьницей и выбил ей все зубы. Об этом сообщает портал «Город55».

О случившемся региональное МВД уведомил фельдшер. Он пояснил, что россиянин напал на школьницу среди бела дня. После случившегося ребенка поместили в реанимацию.

«У девочки выбиты все зубы, имеются и другие тяжелые травмы», — пояснили в Минздраве Омской области. Сейчас медикам удалось стабилизировать ее состояние.

По факту происшествия возбудили уголовное дело, пока полицейские и следователи продолжают поиски преступника. Правоохранители распространили ориентировки на 46-летнего Сергея Бояркина.

Ранее сообщалось, что в Ачинске мужчина выследил десятилетнюю школьницу и надругался над ней в подъезде жилого дома. Мужчину задержали почти сразу после совершения преступления.

В отношении него возбудили уголовное дело о действиях сексуального характера против ребенка, не достигшего 14 лет (часть 4 статьи 132 УК РФ). Наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.