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Россиянин надругался над десятилетней школьницей в подъезде

В Ачинске мужчина выследил десятилетнюю школьницу и надругался над ней в подъезде

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

В Ачинске Красноярского края мужчина напал на десятилетнюю школьницу и надругался над ней в подъезде. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

Мать пострадавшей девочки заявила о случившемся в полицию. По словам россиянки, мужчина заметил подростка возле магазина и начал за ним следить. Он прошел за девочкой в подъезд и совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Позже следователи выяснили, что нападавшим оказался 45-летний местный житель. Он потрогал ребенка за интимные места и убежал, когда услышал шум в подъезде.

Мужчину задержали почти сразу после преступления. В отношении него возбудили уголовное дело о действиях сексуального характера против ребенка, не достигшего 14 лет (часть 4 статьи 132 УК РФ). Наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Сейчас жителя Ачинска заключили под стражу, в скором времени ему предъявят обвинение.

Ранее в Ростове-на-Дону 16-летняя школьница надругалась над второклассником в подъезде дома. Местные правоохранители установили, что девушка состояла на учете в психдиспансере и нигде не училась.

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Анна Щербакова
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