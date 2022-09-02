Названо число пострадавших от сексуального насилия военнослужащих в США

Минобороны США: во время службы сексуальному насилию подверглось 35 875 человек

За 2021 год минимум 8,4 процента военнослужащих-женщин и 1,5 процента военнослужащих мужчин в США подвергались сексуальному насилию во время службы в армии, что стало рекордным показателем с 2006 года. Об этом сообщается в докладе Министерства обороны США.

Общее число пострадавших от насильственных действий составило 35 875 человек.

В докладе также отмечается, что 47 процентов женщин не сообщали о совершении сексуального насилия из-за страха возможных негативных последствий.

За 2021 год было получено 8866 сообщений о сексуальных домогательствах. Согласно докладу, это на 1050 сообщений больше, чем в 2020 году.

Ранее в Афганистане обвинившая талибов в изнасиловании женщина попала под арест. Верховный суд сообщил, что она была арестована за клевету по приказу главного судьи.