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ООН организует миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Представитель Дюжаррик: ООН организует миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Фото: U.S. Marines / ZumaPress / Globallookpress.com

Представитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил о работе над организацией миссии по расследованию обстрела следственного изолятора (СИЗО) в Еленовке. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ООН продолжает переговоры с российской и украинской сторонами для установления фактов нанесения удара по СИЗО, где находились украинские военнопленные.

«Продолжаются контакты с Российской Федерацией и Украиной над обеспечением безопасного прохода миссии, которую приветствовали обе стороны», — сказал он.

29 июля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке (ДНР). Обстоятельства произошедшего расследуются. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по статье 356 УК («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

Марина Совина
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