Платежная система «Мир» стала официальный партнером КХЛ

Платежная система «Мир» и Континентальная Хоккейная Лига договорились о сотрудничестве

Платежная система «Мир» и Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) подписали соглашение о сотрудничестве на два года — до конца сезона 2024 года. Об этом сообщили 1 сентября на первом матче Континентальной хоккейной лиги президент КХЛ Алексей Морозов и гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

«Хоккей уже более 75 лет является одним из самых любимых в нашей стране видов спорта, а российские хоккеисты заслуженно занимают место среди лучших игроков в мире. Миллионы россиян каждый год с интересом следят за играми чемпионата КХЛ, и нам особенно приятно, что "Мир" стал партнером Лиги в 15-й юбилейный сезон. Одним из важных направлений в развитии нашего сотрудничества с КХЛ станет создание интересных предложений для всех любителей российского хоккея, о которых мы будем готовы рассказать уже в ближайшее время», — подчеркнул генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Комментируя подписание соглашения, президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что платежная система «Мир» — лидер российского рынка в своем сегменте. «Это сильный и надежный бренд, и в этом "Мир" и КХЛ похожи. Как и мы, компания уделяет большое внимание работе с молодым поколением. Это наше будущее, и мы с детства должны заинтересовать их хоккеем, научить быть финансово грамотными. Уверен, что наше взаимодействие будет плодотворным, мы планируем совместно работать по нескольким направлениям, в том числе, развивать популярность хоккея и Лиги. Совсем скоро будем готовы детально рассказать о ряде интересных проектов, которые запустим вместе с нашим новым партнером», — добавил он.

