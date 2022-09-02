Соловьев потребовал от Пугачевой рассказать о доходах в 90-е

Телеведущий Соловьев потребовал от Пугачевой раскрыть источники дохода в 1990-х годах

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от певицы Аллы Пугачевой раскрыть источники доходов в 1990-е годы. В эфире шоу «Полный контакт», опубликованном на Rutube, он заявил, что исполнительница зарабатывала на поддержке политических кандидатов.

«Пугачева, вернувшаяся в Россию, в свое время обещала открыть рот и все рассказать. Алла Борисовна, время пришло», — сказал телеведущий. По его мнению, в 90-е годы певица получала деньги за поддержку «разнообразных политических кандидатов».

Соловьев заявил, что в те годы Пугачева участвовала в президентской и в губернаторских кампаниях. Кроме того, по словам телеведущего, он сомневается в том, что артистка платила налоги с этих доходов.

Соловьев начал критиковать Пугачеву, уехавшую в Израиль вскоре после начала спецоперации, в конце августа. «Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? (…) Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что ее муж нес, и не сказала ни слова?» — говорил ведущий в одном из выпусков своего шоу. Он также заявлял, что певица вернулась в Россию, так как у нее якобы закончились деньги.

1 сентября Пугачева ответила Соловьеву на критику. «Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — написала она в посте в соцсети. Кроме того, артистка заявила, что после возвращения в Москву у нее есть желание «набить морду одному человеку». Певица не уточнила, о ком идет речь.

О возвращении Пугачевой в Россию стало известно 27 августа. Она уехала из страны в конце февраля вместе с Галкиным и двумя детьми. Они жили в Израиле и Латвии.