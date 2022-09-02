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Суд арестовал 11 забравшихся на высотку на Кудринской площади руферов

Суд в Москве арестовал 11 руферов, забравшихся на высотку на Кудринской площади

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы арестовал 11 руферов, которые забрались на высотку на Кудринской площади. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд признал фигурантов виновными в мелком хулиганстве и назначил им арест на сроки от 2 до 11 суток. Одна из участниц инцидента, 12-я фигурантка, получила штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что полицейские назначали ряд проверок по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 213 («Хулиганство») УК РФ после того, как в городе Железнодорожный Орловской области подростки подожгли территорию у отдела МВД. Они подожгли окна бывшего полицейского тира, который использовался как склад. Затем в другой части города подростки вылили бензин на асфальт рядом с отделом по работе с личным составом УМВД по региону и подожгли его. Отмечается, что до отдела полиции огонь не дошел.

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Леонид Микуляк
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