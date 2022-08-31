В российском городе подростки подожгли территорию у отдела МВД

В Орле СКР проводит проверку из-за поджогов около зданий МВД подростками

В Орле следователи проводят проверку из-за поджогов около зданий УМВД. Об этом в среду, 31 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомствам, 30 августа в Железнодорожном неизвестные подожгли окна бывшего полицейского тира, который сейчас используется как склад. Затем в другой части города подростки вылили бензин на асфальт рядом с отделом по работе с личным составом УМВД по региону и подожгли его. Отмечается, что до отдела полиции огонь не дошел.

Рядом с местом возгорания находились пять школьников, а на складе обнаружили бутылку с бензином, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

В настоящий момент правоохранители осмотрели место инцидента, допросили несовершеннолетних, а также назначали ряд проверок по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 213 («Хулиганство») УК РФ.