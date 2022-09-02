Россиянка сняла в Таиланде дом за 200 рублей и пожаловалась на «ядовитых тварей»

Блогерша Марина Ершова сняла в Таиланде бунгало за 200 рублей и пожаловалась на сколопендр

Российская тревел-блогерша Марина Ершова сняла в Таиланде бунгало стоимостью 200 рублей в сутки и пожаловалась на риски для жизни. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, дом располагается на острове Панган и полностью сделан из бамбука, что показалось ей очень экологичным. Тем не менее путешественница перечислила и ряд минусов такого бюджетного жилища.

Так, туристка рассказала, что через открытое окно в бунгало залетают москиты и прочие «ядовитые твари». «Сейчас как раз настало то время, когда запросто можно заразиться денге. Комары кусают и распространяют эту гадкую болезнь. И она достаточно опасна», — отметила она. Кроме того, из-за пятисантиметрового зазора между полом и стенами к путешественнице заползал ящерицы, змеи, сколопендры и «огромные» пауки. «А вот если они упадут на меня с потолка, когда я сплю!? Даже представлять не хочу, но такое развитие событий абсолютно возможно из-за незащищенности, из-за многочисленных дырочек в бунгало», — пишет девушка.

Еще одним недостатком бунгало россиянка назвала сильную слышимость. «Утром просто невозможно, местные работники встают рано и начинают заниматься делами, болтают, стирают, ходят. Это все слышно!» — пожаловалась путешественница.

Ранее в августе эта же россиянка развенчала мифы о низких ценах на продукты в Таиланде. По ее словам, жизнь за границей для соотечественников стала намного дороже. Девушка призналась, что если раньше она могла себе позволить закупаться дешевой готовой едой в известных тайских продуктовых супермаркетах, то сейчас ей пришлось ограничиться «самым бюджетным набором».