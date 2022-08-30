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Россиянка приехала в Таиланд и описала цены словами «почувствовали себя бомжами»

Автор «Яндекс.Дзена» Марина Ершова пожаловалась на выросшие цены на еду в Таиланде

Фото: unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, которая в настоящее время путешествует по Таиланду, развенчала мифы о низких ценах на продукты в королевстве. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора блога, жизнь за границей для россиян стала намного дороже. Девушка призналась, что если раньше она могла себе позволить закупаться дешевой готовой едой в известных тайских продуктовых супермаркетах, то сейчас ей пришлось ограничиться «самым бюджетным набором»: небольшой порцией риса, жареным яйцом и подливкой за 80 рублей и фруктами по акции — бананами за 60 рублей и двумя авокадо за 60 рублей. Также ей удалось купить два напитка за 30 и 25 рублей и шоколадную вафлю за 20 рублей.

«Вместе с нами тут закупаются только европейские туристы, и для них цена на продукты просто идеальная. А вот мы почувствовали себя бомжами. Месяц тут протянем, но жить на постоянке наверное не получится», — описала обстановку путешественница.

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Россиянка возмутилась, что фрукты в Таиланде продаются поштучно, а не килограммами. Например, одно яблоко стоит 78 рублей, одно авокадо — 90 рублей, киви — от 30 рублей, связка бананов обойдется в 60 рублей. За килограмм охлажденной куриной грудки придется отдать от 360 рублей, куриных лап — 260, голеней — 170, маринованных ножек — 190 рублей. Кости от грудинки выйдут в 60 рублей за килограмм, печени — 380 рублей.

«Бутылка кока-колы 1,5 литра — 54 рубля, мороженое 420 грамм — 120 рублей (без пальмового масла). Туалетная бумага за 24 рулона — 760 рублей. Памперсы за 56 штук XL — 1280 рублей. 14 пакетиков растворимого кофе — 210 рублей», — привела еще цены на продукты туристка.

Ранее в августе эта же путешественница рассказала, что жители Таиланда выражают сдержанную неприязнь к россиянам и симпатию к украинцам. Девушка раскрыла, что тайцы «наконец познали остальную географию», и стали различать между собой туристов из Белоруссии, Украины и России.

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