Армия США перебросила военное вооружение в Европу и Южную Корею

Army Times: армия США перебросила танки и бронемашины в Европу и Южную Корею

Американская армия перебросила военное вооружение, в частности танки и бронемашины, в Европу и Южную Корею. Об этом сообщает издание Army Times.

Согласно информации, вторая бронетанковая бригада первой пехотной дивизии армии США расположится в Европе и будет участвовать в операции Atlantic Resolve. В то же время вторая бригадная боевая группа «Страйкер» второй пехотной дивизии планирует базирование в Южной Корее.

«Хотя силы США и НАТО не принимают непосредственного участия в вооруженном конфликте в Украине, нет сомнений, что это подразделение будет задействовано в оказании военной помощи Киеву со стороны США. В частности, оно может быть использовано для обучения и оснащения украинских танкистов», — рассказал представитель армии США Джейсон Вагнер и отметил, что ротация начнется примерно в октябре 2022 года.

Отмечается, что ранее лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц одобрил поставки на территорию Украины немецких танков Leopard 2. «Мы должны помочь Украине также в этом отношении, чтобы она смогла отразить российскую агрессию», — заявил Мерц.

Ранее в сентябре украинским войскам предрекли катастрофу из-за сокращения поставок вооружений. Бригадный генерал ВС США Марк Киммитт сообщил, что появление в одном из последних пакетов помощи Киеву 105-миллимитровых гаубиц и артиллерийских припасов меньшего калибра свидетельствует о перебоях с запасами передового оружия у НАТО.