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Украинским войскам предрекли катастрофу из-за сокращения поставок вооружений

Генерал ВС США Киммитт заявил, что сокращение поставок оружия Киеву грозит катастрофой ВСУ

Фото: 2nd Lt. Emily Park/ Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Сокращение передовых поставок вооружений грозит катастрофой Вооруженным силам Украины, такое развитие событий предрек в статье для Wall Street Journal бригадный генерал ВС США Марк Киммитт.

Он заявил, что появление в одном из последних пакетов помощи Киеву 105-миллимитровых гаубиц и артиллерийских припасов меньшего калибра свидетельствует о перебоях с запасами передового оружия у НАТО.

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Киммитт отметил, что сложившаяся ситуация говорит о том, что темпы потребления боеприпасов на поле боя превышают производство до такой степени, что избыточные запасы, передаваемые Киеву, практически исчерпаны.

Генерал полагает, что с усугублением этой проблемы президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы задуматься о том, чтобы сесть за стол переговоров с Россией.

«Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для его армии не только для операций на поле боя, но и с точки зрения посыла к украинцам о снижении внешней поддержки», — заключил Киммитт.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что США испугались за боеспособность своей страны из-за поставок некоторых видов оружия Украине, поскольку военные действия опустошают запасы американских вооружений.

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Марина Совина
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