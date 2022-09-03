Украинским войскам предрекли катастрофу из-за сокращения поставок вооружений
Сокращение передовых поставок вооружений грозит катастрофой Вооруженным силам Украины, такое развитие событий предрек в статье для Wall Street Journal бригадный генерал ВС США Марк Киммитт.
Он заявил, что появление в одном из последних пакетов помощи Киеву 105-миллимитровых гаубиц и артиллерийских припасов меньшего калибра свидетельствует о перебоях с запасами передового оружия у НАТО.
Киммитт отметил, что сложившаяся ситуация говорит о том, что темпы потребления боеприпасов на поле боя превышают производство до такой степени, что избыточные запасы, передаваемые Киеву, практически исчерпаны.
Генерал полагает, что с усугублением этой проблемы президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы задуматься о том, чтобы сесть за стол переговоров с Россией.
«Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для его армии не только для операций на поле боя, но и с точки зрения посыла к украинцам о снижении внешней поддержки», — заключил Киммитт.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что США испугались за боеспособность своей страны из-за поставок некоторых видов оружия Украине, поскольку военные действия опустошают запасы американских вооружений.