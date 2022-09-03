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Названы три признака становления США в банановую республику

Журналист Шурк назвал «культ левых взглядов» признаком для США стать банановой республикой

Фото: Al Drago / Reuters

Американский журналист Джей Шурк назвал три признака превращения США в банановую республику. Соответствующий материал появился на сайте издания The American Thinker.

Под данным термином, который Шурк позаимствовал у сатирика Соло Лакмана, подразумевается «беззаконное общество, где правят обезьяны». По мнению журналиста, почти 80 процентов жителей США уверены, что для разных категорий граждан действуют разные законы. «Вот уж правда: американцы не только считают, что в стране царит беззаконие, но и что правит ими стая обезьян! То есть для них не секрет, что мы живем в банановой республике», — высказался эксперт.

В связи с этим Шурк перечислил признаки, характеризующие данную ситуацию в стране. Так, в первую очередь, автор материала выделил понятия «культ левых взглядов» и «языковые манипуляции». «Языковая манипуляция не допускает рационального обсуждения и ставит крест на разумных спорах. Пропаганда искажает реальность настолько, что истина устанавливается лишь с благословения государства», — отметил публицист.

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Кроме того, Шурк подверг критике избирательную законность и политические преследования, напомнив о событиях 2016 года. Известно, что директор ФБР Джеймс Коми объявил об уголовной ответственности политика и члена Демократической партии Хиллари Клинтон за хранение секретной переписки на незащищенных серверах. Однако в то же время он заявил, что никто не будет возбуждать дело против женщины.

В заключение писатель отметил, что в США распространена практика «принуждения граждан к согласию».

В августе заместитель главного редактора британского журнала The Spectator Фредди Грей заявил, что Соединенные Штаты близки к состоянию банановой республики. По его мнению, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин видит в Америке не только сверхдержаву в упадке, но и окончательно «спятившую геронтократию».

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Мария Винар
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