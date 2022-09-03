Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Китае рассказали о будущем отношений с Россией

Министр иностранных дел КНР Ван И: Пекин уверен в будущем отношений с Россией

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Пекин полностью уверен в будущем отношений с Москвой. Об этом рассказал министр иностранных дел Китая Ван И по итогам встречи с послом России в КНР Андреем Денисовым, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время две страны «сильнее ощутили важные достижения добрососедства, взаимной выгоды и взаимного выигрыша». По словам Ван И, Москва и Пекин лучше остальных государств осознали ценный для обеих стран опыт неприсоединения к блокам и отсутствия конфронтации.

Материалы по теме:
Нэнси и красный дракон. Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
Нэнси и красный дракон.Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
4 августа 2022
Шанхайский ответ. Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
Шанхайский ответ.Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
11 августа 2022

В Китае также подчеркнули, что отношения России и КНР «всегда сохраняли свою жизнеспособность» и в будущем продолжат развиваться на высоком уровне, внося новый вклад в возрождение и развитие двух стран. Глава российской дипмиссии в КНР отметил, что за последние десять лет взаимодействие Москвы и Пекина принесло плодотворные результаты и под руководством лидеров двух государств страны вступили в новую эпоху.

Ранее 30 августа немецкая газета Der Tagesspiegel написала, что растущее военное сотрудничество Москвы и Пекина беспокоит Вашингтон и Евросоюз. Опрошенные изданием эксперты считают, что «усиливающаяся интеграция Москвы и Пекина бросает вызов мировому порядку».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке Киева захватить Запорожскую АЭС
Российский смертоносный «Маркер» получит лазерное оружие
Алиханов объяснил вопрос Путина об отношении губернатора к жителям Калининграда
После ухода Coca-Cola в российских магазинах стало больше колы
ВКС России поразили пункт дислокации ротной тактической группы ВСУ
В Херсонской области сбили переоборудованный для ракет США истребитель ВСУ
Минобороны заявило о поражении 53 артиллерийских подразделений ВСУ
ВСУ перебросили необученных резервистов для новой атаки на Херсон
В Китае рассказали о будущем отношений с Россией
Полицейские оцепили вход на Новодевичье кладбище в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.