Россия призвала США продолжить контакты для возобновления ДСНВ

Посол России Антонов призвал США продолжить контакты для возобновления ДСНВ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва призывает Вашингтон продолжить контакты по дипломатическим каналам для скорейшего возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Об этом пишет ТАСС.

«Вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ призываем США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе», — сказал дипломат.

29 января 2021 года, вскоре после назначения президентом США Джо Байдена, договор продлили еще на пять лет без изменений. Предыдущая администрация США откладывала подписание соглашения, что ставило под угрозу систему стратегической стабильности.