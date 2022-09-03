В США рассказали об угрозе закрытия шести из десяти британских фабрик

Bloomberg: шесть из десяти фабрик в Британии могут закрыться из-за дорогой электроэнергии

Шесть из десяти британских предприятий могут закрыться из-за растущих цен на электроэнергию, пишет Bloomberg.

Исследование группы Make UK, представляющей интересы британских производителей, показало, что почти половина компаний пожаловалась на рост счетов за электричество. Они увеличились более чем на 100 процентов за последний год. «Нынешний кризис ставит перед производителями суровый выбор между сокращением производства и его полной остановкой, если им не помогут», — рассказало американское издание об угрозе закрытия фабрик.

При этом 13 процентов фабрик на данный момент сократили часы работы, семь процентов приостанавливают производство на более длительные промежутки времени.

Ранее пресс-служба Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) сообщила, что с 1 октября цены на электроэнергию для среднестатистических домохозяйств в Великобритании поднимутся на 80 процентов.