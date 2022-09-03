Кадыров оценил военный потенциал России словами «ни одной державе и не снилось»

Глава Чечни Рамзан оценил военный потенциал России словами «ни одной державе и не снилось»

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил военный потенциал России. Своими размышлениями политик поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, раньше Россия значительно отставала на мировой арене в производстве стратегического оружия, но сейчас страна лидирует в данном вопросе. «Россия сейчас обладает таким внушительным арсеналом военно-промышленного комплекса (ВПК), что ни одной державе и не снилось. И поэтому отныне они, как справедливо заметил наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, догоняют нас. Пусть попробуют», — заявил Кадыров.

Как отмечает руководитель региона, противники ощущают весь военный потенциал России. Вдобавок Кадыров пояснил, что каждая недружественная страна вынуждена принимать это в расчет. «И не стоит Западу дразнить нас своими задиристыми рекламными акциями по снабжению нацистов на Украине намалеванным натовским оружием. Если бы мы хотели применить в ходе специальной военной операции даже малый процент из мощи российского ВПК, то все бандеровское мракобесье вместе с собранным по миру обозом хваленого оружия и боезапасов давно бы гнило в земле», — заключил глава республики.

В августе Рамзан Кадыров показал отправку самолетов с добровольцами на Украину.