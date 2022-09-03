В прокуратуре Камчатского края сообщили подробности о туристической группе

Прокуратура Камчатского края: тургруппа, в которой пятеро погибли, была зарегистрирована

Туристическая группа, в которой погибли пять человек, была зарегистрирована. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со средствами массовой информации, общественностью и правовому обеспечению Елизавета Денисюк.

Туристическая группа была зарегистрирована. Погибли пять человек. Елизавета Денисюк помощник прокурора Камчатского края

Ранее стало известно, что на Камчатке погибли пять туристов, которые должны были взойти на Ключевскую Сопку. Еще трое человек пострадали. На место вылетел вертолет МЧС.

Telegram-канал «112» опубликовал список группы туристов, которые попали в ЧП на Камчатке. В восхождении на Ключевскую Сопку участвовали Иван Алабугин, Андрей Мищенко, Павел Семеничев, Максим Соловьев, Андрей Киприянов, Роман Аверин, Екатерина Косюк, Андрей Гутор, Александр Жиловачик, Евгений Сорокин, Анастасия Усачева, Игорь Михайловский.