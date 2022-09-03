Чиновникам в Британии посоветовали запастись копиркой из-за энергокризиса

Госслужащим в Британии посоветовали вернуться к использованию копирки из-за энергокризиса

Чиновники в британском правительстве могут вернуться к использованию копировальной бумаги из-за нарастающего энергокризиса. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

По сведениям издания, госслужащим уже посоветовали запастись копиркой, поскольку в стране может произойти отключение электроэнергии. Из-за этого офисы могут на несколько дней остаться без света.

Так, собеседник издания отметил, что для поддержания связи внутри правительства сотрудники департаментов смогут обмениваться копиями документов.

Британский энергорегулятор Ofgem сообщил, что с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители счета на электричество могут максимально повыситься в стране на 80 процентов, что составляет свыше 1,5 тысячи фунтов стерлингов (104 тысячи рублей). При этом глава Ofgem Джонатан Брирли (Jonathan Brierley) сообщил, что цены на свет могут расти и дальше.

В конце августа британским пенсионерам предрекли «ужасающую зиму». В публикации Daily Mail сообщалось, что большую часть своей пенсии — 75 процентов — они будут тратить на оплату счетов за отопление из-за резкого подорожания энергоносителей, вызванного дефицитом российского газа.

