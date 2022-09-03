Сломавшийся британский авианосец оказался в зоне поражения российских ракет

Avia.pro: сломавшийся британский авианосец оказался в зоне поражения крылатых ракет России

Сломавшийся британский авианосец HMS Prince of Wales оказался в зоне поражения противокорабельных ракет российского крейсера «Маршал Устинов». Об этом сообщает портал Avia.pro.

Корабль Военно-морских сил Великобритании вышел из строя перед появлением у побережья Соединенного королевства российского судна.

На борту «Маршала Устинова» находится 16 противокорабельных крылатых ракет П-1000 «Вулкан». Они способны поражать цели на дистанциях до 700-1000 километров, в то время как HMS Prince of Wales оказался всего в 400 километрах от российского крейсера.

В пятницу, 29 августа, стало известно, что авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,5 миллиарда долларов) сломался у берегов Англии. В настоящее время авианосец стоит на якоре у острова Уайт в проливе Ла-Манш.

