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Муфтий Чечни заявил о рассмотрении Кремлем вопроса перевода сборников хадисов

Муфтий Чечни: администрация президента России рассмотрит вопрос перевода сборников хадисов

Фото: Telegram-канал @Kadyrov_95

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявил, что администрация президента России взяла под контроль рассмотрение вопроса перевода на русский язык сборника хадисов, ранее признанного экстремистским. Видеообращение муфтия опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Отмечается, что такое решение принято Кремлем после обращений ряда религиозных деятелей в связи с тем, что Минюст России включил один из шести основных сборников исламского предания суннитов «Сахих аль-Бухари» в перечень экстремистских материалов.

Данное решение также прокомментировал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. «Безусловно, даже гипотетический запрет ключевых для мусульман текстов надо брать на особый контроль. И решающее слово в таких вопросах должно быть за отечественными богословами», — подчеркнул председатель духовного управления Татарстана.

В свою очередь, Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, сотрудникам администрации и компетентных органов «за уважительное отношение к каноническим трудам авторитетных мусульманских ученых». «Нет никаких сомнений, что Россия — великая страна, где чтут и охраняют традиции всех народов и вероисповеданий!» — отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что решение добавить в список экстремистских материалов сборник изречений пророка Мухаммада «Сахих аль-Бухари» основано на некомпетентной экспертизе. По словам руководителя региона, теперь миллионы мусульман в России «недоумевают, как исповедовать религию, если в стране начинают запрещать канонические религиозные издания».

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Марина Совина
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