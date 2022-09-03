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Макаревич прокомментировал свое включение в список иностранных агентов

Музыкант Макаревич отреагировал на включение в список иноагентов фразой «ну наконец-то»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Музыкант, солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) прокомментировал свое включение в список иностранных агентов фразой «ну наконец-то». Об этом он написал в Telegram-канале.

«Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят», — заявил он.

О включении Макаревича Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, стало известно 2 сентября. Помимо музыканта, в него были добавлены журналисты Катерина Гордеева и Дмитрий Гордон, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и НКО-иноагентом) Иван Жданов, а также бизнесмен Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников.

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Игорь Дмитров
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