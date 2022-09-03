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Мужчина угнал самолет и пригрозил врезаться в супермаркет

Ap News: в США мужчина угнал самолет и пригрозил врезаться на нем в супермаркет Walmart

Кадр: SHOT

В Соединенных Штатах мужчина угнал самолет и пригрозил врезаться на нем в супермаркет. Об этом сообщает Ap News.

По информации агентства, захват воздушного судна произошел в городе Тьюпело, штат Миссисипи. Отмечается, что самолет начал кружить в небе около пяти часов утра по местному времени.

Представители правоохранительных органов заявили, что связывались с угонщиком (имя и фамилия неизвестны). Американец, в свою очередь, ответил, что собирается направить самолет на магазин Walmart. «Граждан просят избегать этого района до тех пор, пока не будет получено полное разрешение», — заявили в полиции.

В октябре 2021 года житель Японии в городе Мияма, префектура Фукуока, украл полицейский автомобиль и объяснил угон желанием попасть домой. После того, как в его машине закончился бензин, мужчина пошел пешком. Двое полицейских на автомобиле в гражданской раскраске остановили его и пригласили сесть на заднее сиденье. После этого сотрудники правоохранительных органов попросили японца подождать в машине и занялись регулированием дорожного движения. Мужчина воспользовался моментом, пересел на место водителя и скрылся.

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Мария Винар
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