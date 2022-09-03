В Германии заявили о нехватке мест для украинских беженцев

В большинстве земель Германии заявили о нехватке мест для украинских беженцев

В Германии 12 из 16 федеральных земель заявили о нехватке мест для беженцев с Украины. Об этом сообщает портал RND со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны (МВД).

По данным ведомства, общее число бежавших в Германию после начала российской спецоперации украинцев превысило 980 тысяч человек. При этом в последнее время в день в среднем прибывали только 875 человек. Сообщается, что несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что скоро достигнут предела своих возможностей.

Как рассказала представитель МВД, «в настоящее время 12 из 16 федеральных земель установили блокировку системы первичного распределения» беженцев, отметив, что это «не является чем-то необычным».

Также собеседник издания добавила, что федеральное правительство помогает регионам, предоставляя объекты недвижимости для размещения, и в настоящее время рассматривает другие меры поддержки.

Ранее сообщалось, что около 150 тысяч поляков захотели вернуть имущество, утраченное на Западной Украине в годы Второй мировой войны, и подали в суды более полутора тысяч исков на общую сумму в пять миллиардов долларов. «Эти люди хотели бы или вернуть квартиры и дома, которые принадлежали их предкам, или потребовать от Украины компенсации за недвижимость», — заявил польский политический деятель Конрад Ренкас.