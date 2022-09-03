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«Газпром» прокомментировал работу Siemens с неисправностями одной фразой

«Газпром» прокомментировал работу Siemens с неисправностями фразой «ремонтировать негде»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Специалисты Siemens участвуют в ремонтных работах на газопроводе «Северный поток» в соответствии с действующим контрактом, находят имеющиеся неисправности, подписывают акты об обнаружении утечек масла и готовы все это устранять, однако дальше работы не продвигаются. Об этом в субботу, 3 сентября, в своем официальном Telegram-канале заявила компания «Газпром».

«Только ремонтировать негде», — прокомментировала работу Siemens одной фразой российская компания.

Ранее сообщалось, что «Газпром» полностью остановил работу газопровода «Северный поток» до устранения неисправности единственного рабочего двигателя. На газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции Портовая при проведении техобслуживания совместно с представителями Siemens была обнаружена утечка масла.

В «Газпроме» уточнили, что было получено предупреждение Ростехнадзора. В ведомстве заявили, что повреждения не позволяют безопасно эксплуатировать газотурбинный двигатель.

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Игорь Дмитров
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«Газпром» прокомментировал работу Siemens с неисправностями одной фразой
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