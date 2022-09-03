В Венгрии объяснили отказ Сербии вводить санкции против России

Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил отказ Сербии вводить санкции против России

Руководство Венгрии объяснило отказ Сербии вводить санкции против России. Об этом сообщает издание Tanjug.

По словам главы МИД Венгрии Петер Сийярто, он понимает причины Сербии не вводить санкции против страны, в том числе из-за снабжения российским газом. «Мы также понимаем, что вы не хотите, чтобы ваши люди замерзли и не хотите вводить ограничительные меры. Мы тоже не хотим, поэтому и покупаем газ у России, и не считаем это политическим заявлением, потому что для вашей страны надежное снабжение газом — конкретный и решающий вопрос. Это не связано ни с политикой, ни с идеологией, поэтому будьте уверены, что Венгрия полностью понимает вашу позицию», — заявил политик и отметил, что если бы Сербия была членом Евросоюза, то данный вопрос не выносился бы на обсуждение.

Отмечается, что Сийярто сейчас находится в Белграде с рабочим визитом на саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan.

Ранее в Венгрии заявили о невозможности обеспечить страну газом без России. Сийярто рассказал, что страна покупает российский газ не в знак политической поддержки, а по причине того, что «такова реальность региона».