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Переселенцам из Донбасса и Украины выделили более 10 миллиардов рублей

Правительство РФ выделило 10,3 млрд рублей на выплаты переселенцам из Донбасса и Украины

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Правительство России выделило более 10,3 миллиарда рублей на социальные выплаты переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Украины, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства направлены из резервного фонда кабмина. Их перевели Министерству труда и социальной защиты, которое должно распределить их между регионами.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 27 августа. Согласно документу, переселенцам, которые вынужденно покинули свои дома, но не были признаны беженцами, полагается ежемесячная пенсионная выплата в 10 тысяч рублей, а также ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере, доплата к этим выплатам в 3 тысячи рублей для инвалидов I группы, детей-инвалидов и пенсионеров старше 80 лет.

Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны будут получать каждый месяц 5 тысяч рублей. Ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тысячи рублей, в случае, если ребенок под опекой — 15 тысяч рублей. Беременным женщинам введена единовременная выплата в 10 тысяч рублей, при рождении ребенка — единовременно 20 тысяч рублей.

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Марина Совина
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