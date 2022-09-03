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Зеленский отреагировал на петицию о запрете въезда россиянам на Украину

Зеленский ответил на петицию о запрете въезда россиян на Украину, напомнив о введении виз
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о запрете въезда в страну гражданам России в ближайшие 50 лет, которая была создана 23 мая. Его ответ опубликован на официальном портале электронных петиций.

«Президент Украины последовательно поддерживает шаги, направленные на усиление режима осуществления контроля за въездом граждан России на территорию Украины», — говорится в сообщении.

Зеленский напомнил, что в развитие поддержанной петиции вводится визовый режим на пересечение украинской границы россиянами, он действует с 1 июля 2022 года.

В сообщении говорится, что кабинету министров предложено продолжить соответствующую работу и отслеживать развитие ситуации, чтобы защищать национальные интересы государства.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян, указав, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.

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Марина Совина
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