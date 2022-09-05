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В Минобороны заявили о сбитом БПЛА Bayraktar ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил, что российские системы ПВО сбили БПЛА Bayraktar ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, среди сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — один Bayraktar TB2.

Согласно уточненным данным Минобороны на 5 сентября, с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 287 самолетов, 152 вертолета и 1877 беспилотных летательных аппаратов.

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Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции на Украине зафиксировали поражение многоцелевого беспилотного летательного аппарата турецкого производства Bayraktar Mini UAV.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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