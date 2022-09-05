Стала известна судьба не допущенной до занятий в хиджабе российской школьницы

Отец не допущенной до занятий в хиджабе девочки в Тюмени заявил о примирении с директором

Начало событий в новости Директор российской школы не пустила на занятия девочку в хиджабе

Родителям россиянки, которою 1 сентября не стали пускать на занятия в школу в Тюмени, удалось достигнуть примирения с администрацией учебного заведения. Об этом сообщил отец ребенка Ибрагим Давудов, его слова приводит Ura.ru.

По словам Давудова, судьба его дочери была улажена после встречи, на которой кроме семьи и директора школы присутствовали представители дагестанской диаспоры и власти Тюмени. Мужчина отметил, что конфликт исчерпан, и надеется, что впредь таких ситуаций не повторится.

При этом, по словам мужчины, хотя в регионе нет предписаний о запрете посещения школы в хиджабе, о намерении носить религиозную одежду «нужно» заранее предупреждать директоров.

«Нашего ребенка больше никто не будет останавливать. Как-то "мстить", скажем так, тоже. Надеемся, что так оно и будет. Наша страна многоконфессиональная и многонациональная. Просьба ко всем относиться друг к другу с пониманием и уважением», — подытожил отец школьницы.

Ранее сообщалось, что директор тюменской школы лично отказалась пускать одетую в хиджаб школьницу на занятия, сославшись на некий приказ.

