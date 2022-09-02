Директор российской школы не пустила на занятия девочку в хиджабе

В Тюмени директор школы не пустила на занятия девочку в хиджабе, сославшись на устав

В Тюмени директор местной школы не пустила на занятия ученицу, которая была одета в хиджаб. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на отца девочки Ибрагима Давудова.

Инцидент произошел утром 2 сентября. Мужчина рассказал, что его супруга провожала двух дочерей в школу.

«Старшая дочь зашла, но вскоре выбежала в слезах. Сказала, что ее не пускают из-за хиджаба. На входе стояла директор. Она заявила, что у них светская школа и в хиджабе дочь не зайдет, что это запрещено уставом», — рассказал житель Тюмени.

После звонка супруги Ибрагим сам отправился в школу, где попытался объяснить директору, что хиджаб является религиозной атрибутикой. Однако директор заявила, что девочка пришла в хиджабе только для того, чтобы выделиться.

По словам отца детей, на линейке 1 сентября девочки также были в хиджабах, однако им никто ничего не сказал. При этом другую его дочь спокойно пропустили в школу.

Во время еще одного визита отца и матери директор и завуч оказались заняты и не вышли к ним. Теперь семья планирует обратиться в городской департамент образования.

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