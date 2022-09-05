Определены полуфиналисты отбора в телешоу «Классная тема!»

Стали известны имена 35 полуфиналистов телешоу «Классная тема!»

Стали известны имена 35 полуфиналистов телешоу «Классная тема!». Шоу создается по поручению президента России Владимира Путина телеканалом «Россия 1» и Минпросвещения России при информационной поддержке VK.

На отбор для участия в телешоу «Классная тема» поступило 6000 заявок от педагогов из всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской Народных республик. Отбор полуфиналистов производился экспертной комиссией Министерства просвещения Российской Федерации специально для телешоу «Классная тема!».

В число полуфиналистов вошли как молодые учителя, так и педагоги со стажем, работающие в школах и преподающие русский язык, и литературу, биологию, химию, математику, физику, географию, историю. Среди них также есть преподаватели, которые ведут авторские программы на региональных телеканалах, участники различных федеральных проектов, в том числе «Воспитать человека», «Большая перемена», Форума классных руководителей, Российского движения школьников, Юнармии и конкурса «Учитель года России».

В течение нескольких недель экспертный совет изучал анкеты педагогов и их видеовизитки. Эксперты отмечают, что российские учителя — профессионалы своего дела, поэтому отбор заявок был сложной задачей.

Проект «Классная тема», посвященный современным учителям, призван представить самых ярких педагогов нашего времени и повысить престиж одной из важнейших профессий страны. Победитель получит приз — авторскую программу на федеральном телеканале.

