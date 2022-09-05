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Минобороны отчиталось о ликвидации более 30 солдат батальона «Кракен»

Минобороны заявило, что ВКС России уничтожили более 30 солдат батальона «Кракен»
СюжетМинобороны:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Воздушно-космические силы России (ВКС) высокоточным ударом уничтожили более 30 солдат батальона «Кракен». Об этом журналистам в понедельник, 5 сентября, заявили в Минобороны России.

«Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" в районе города Харьков уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Никита Абрамов
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